Les Paladins – Dixit Dominus Festival musique et gastronomie Fénétrange
Les Paladins – Dixit Dominus Festival musique et gastronomie Fénétrange samedi 4 octobre 2025.
Les Paladins – Dixit Dominus Samedi 4 octobre, 18h00 Festival musique et gastronomie Moselle
Entrée payante
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:45
Fin : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:45
Le Dixit Dominus est le premier grand chef d’œuvre choral de Haendel, un mélange jubilatoire de bravoure et de finesse qui galvanise dès les premières mesures jusqu’au paroxysme de la fugue finale. Synthèse réussie entre le contrepoint allemand et la théâtralité italienne, c’est avec cette œuvre que Haendel sut se faire une place de premier plan dès son arrivée à Rome.
Distribution :
Chantal Santon Jeffery, soprano
Séraphine Cotrez, mezzo-soprano
Mario Konaka, Sophie Dutoit, Aurélie Debeule Boodhoo, Alexandra Irina Delcroix Vulcan, Patrick Oliva, Juhyun Lee, Aya Nogami, violons
Benoit Bursztejn, Marie Legendre, altos
Nicolas Crnjanski, Sarah Aguessy, violoncelle
Frank Ratajczyk, contrebasse
Samuel Crowther, clavecin et orgue
Jérôme Correas, direction
Avec la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin
Les Paladins – conventionnement 2023-2025
Festival musique et gastronomie Saint Rémy de Fénétrange Fénétrange 57930 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespaladins.com/date/dixit-dominus-fenetrange/ »}]
Le Dixit Dominus est le premier grand chef d’œuvre choral de Haendel, un mélange jubilatoire de bravoure et de finesse qui galvanise dès les premières mesures jusqu’au paroxysme de la fugue finale. Festival de Fénétrange – Musique et Gastronomie Les Paladins