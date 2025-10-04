Les Paladins – Dixit Dominus Festival musique et gastronomie Fénétrange

Les Paladins – Dixit Dominus Samedi 4 octobre, 18h00 Festival musique et gastronomie Moselle

Entrée payante

Début : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:45

Fin : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:45

Le Dixit Dominus est le premier grand chef d’œuvre choral de Haendel, un mélange jubilatoire de bravoure et de finesse qui galvanise dès les premières mesures jusqu’au paroxysme de la fugue finale. Synthèse réussie entre le contrepoint allemand et la théâtralité italienne, c’est avec cette œuvre que Haendel sut se faire une place de premier plan dès son arrivée à Rome.

Distribution :

Chantal Santon Jeffery, soprano

Séraphine Cotrez, mezzo-soprano

Mario Konaka, Sophie Dutoit, Aurélie Debeule Boodhoo, Alexandra Irina Delcroix Vulcan, Patrick Oliva, Juhyun Lee, Aya Nogami, violons

Benoit Bursztejn, Marie Legendre, altos

Nicolas Crnjanski, Sarah Aguessy, violoncelle

Frank Ratajczyk, contrebasse

Samuel Crowther, clavecin et orgue

Jérôme Correas, direction

Avec la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin

Les Paladins – conventionnement 2023-2025

Festival musique et gastronomie Saint Rémy de Fénétrange Fénétrange 57930 Moselle Grand Est

