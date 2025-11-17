Les Paladins – Lucrezia, portraits de femme Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides Paris

Les Paladins – Lucrezia, portraits de femme Lundi 17 novembre, 20h00 Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides Paris

Entrée payante

Début : 2025-11-17T20:00:00 – 2025-11-17T21:45:00

Fin : 2025-11-17T20:00:00 – 2025-11-17T21:45:00

Lucrezia a subi l’irréparable et revit devant nous les étapes de cet acte ignoble. Elle nous confie ses doutes et son désespoir, elle nous parle de sa dignité bafouée et son honneur perdu et réclame justice, passant du murmure au cri et de l’exaltation à l’abattement.

Le personnage mythique et historique de Lucrezia résonne avec les récits d’aujourd’hui et incarne la force et de la détermination des femmes à briser le silence, à défendre leur dignité face à l’oppression et à l’injustice. Son courage et sa résolution illustrent la lutte intemporelle pour la reconnaissance et le respect de leurs droits.

Quatre compositeurs de l’époque baroque – Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Haendel, Benedetto Marcello et Michel Pignolet de Monteclair – ont redonné vie à ce personnage à travers quatre cantates – quatre opéras miniatures qui sont de véritables tours de force pour l’interprète.

Conscients de l’importance du sujet, ces compositeurs ont écrit des monologues d’une grande intensité, où tous les sentiments du personnage sont ressentis physiquement. Les airs virtuoses et les récitatifs expressionnistes nous font suivre l’héroïne pas à pas dans ses états émotionnels extrêmes. On y voit une Lucrèce chantant jusqu’à la limite de ses forces, et parfois déjà ailleurs, happée par la mort.

Passionnante exploration des sentiments humains, ces cantates mettent en exergue un personnage étonnant de force et d’héroïsme, mais aussi un dialogue entre l’intime et le politique, la guerre et la résilience.

Avec ce concert autour du personnage de Lucrezia, Les Paladins célèbrent la libération de la parole des femmes et la puissance du genre féminin, source d’inspiration intemporelle.

Les quatre cantates ont été enregistrées avec le label Aparté pour l’album Lucrezia (sortie 25 octobre 2024). En concert, deux cantates seront chantées selon les chanteuses.

Distribution :

Amel Brahim-Djelloul, soprano

Catherine Plattner, Patrick Oliva, violons

Clara Muhlethaler, alto

Nicolas Crnjanski, violoncelle

Franck Ratajczyk, contrebasse

Benjamin Narvey, théobe

Jérôme Correas, clavecin et direction

Les Paladins – Conventionnement 2023-2025

Musée de l'Armée – Hôtel national des Invalides 129 Rue de Grenelle 75007 Paris

Lucrezia s’avance sur scène, pour raconter son histoire et prendre à témoin sa famille, les dieux, le monde entier. Elle vient d’être violée par Sextus, fils du roi Etrusque occupant Rome. Amel Brahim-Djelloul Lucrezia – Portraits de femme