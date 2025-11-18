Les Paladins – Mozart père et fils Collège des Bernardins Paris

Entrée payante

Le temps d’une pause déjeuner musicale au Collège des Bernardins, venez découvrir les relations musicales qui unissent Wolfgang Amadeus Mozart à son père.

Léopold Mozart, pédagogue et très important compositeur, a été longtemps un modèle pour son fils Wolfgang avant qu’il ne le surpasse. Assistez au cours de ce concert à un dialogue musical familial, où les œuvres de jeunesse de Mozart préfigurent les thèmes et mélodies des œuvres de sa maturité.

A l’heure où Wolfgang Amadeus Mozart compose ses sonates pour l’archevêque de Salzburg, il commence à peine à s’affranchir de la tutelle de son père Léopold.

Véritable hommage à ce modèle qu’il a déjà surpassé, ces sonates sont écrites comme des symphonies en miniature et regardent résolument vers le futur : on croit y entendre déjà des thèmes et des mélodies qui figureront dans ses grands opéras ou quatuors à corde.

En miroir à ces œuvres assez peu jouées, les sonates de Léopold, très important compositeur et pédagogue du violon, sont encore plus méconnues ; elles entament ici un dialogue musical familial avec celles de son fils.

A l’image de la sonate en trio en Si bémol Majeur, composée l’année de la naissance de Wolfgang, elles illustrent le passage entre Baroque et Classique, et la transmission entre l’art d’un père exigeant et le génie d’un fils épris de liberté.

Les Paladins – Conventionnement 2023-2025

Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France

