Les Palafittes du lac du Bourget un bien menacé, Plage de Châtillon, Chindrieux

Informations pratiques

Les Palafittes du lac du Bourget un bien menacé Samedi 19 septembre, 16h30 Plage de Châtillon Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les sites palafittiques préhistoriques du lac du Bourget forment un patrimoine d’une valeur inestimable mais invisible et fragile. Aujourd’hui, la hausse des températures de l’eau, les variations de niveaux du lac et l’érosion menacent directement ces vestiges archéologiques de la fin de l’Âge du Bronze

La municipalité de Chindrieux, Yves Billaud (ingénieur de recherche honoraire au ministère de la Culture – DRASSM) et Josy Rosset (guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc) vous donnent rendez-vous pour faire le point sur le devenir de ce patrimoine unique :

L’événement se clôturera par le verre de l’amitié offert par la municipalité.

Infos pratiques

Date & Heure : Samedi 19 septembre 2026 à 16h00

Lieu : Châtillon-Plage, Chindrieux

Plage de Châtillon Plage de Châtillon 73310 Chindrieux Chindrieux 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

**Les sites palafittiques préhistoriques du lac du Bourget** forment un patrimoine d’une valeur inestimable mais invisible et fragile. Aujourd’hui, la hausse des températures de l’eau, les variations…

Crédits : Yves Billaud (photo) / Josy Rosset (texte) / Gemini (maquette)