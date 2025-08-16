Les palmes de M.Schutz (La Ben Compagnie) Le Blanc

Les palmes de M.Schutz (La Ben Compagnie)

Ce spectacle, programmé à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, met en avant l’histoire de Marie Curie, scientifique d ’exception, première femme à avoir obtenu le prix Nobel en 1903.

Voici ce que l’on pourrait appeler une pièce phénomène. Réussir le tour de force de faire rire avec pour sujet la science et le couple mythique Pierre et Marie Curie n’était pas chose aisée. Les recherches vont bon train dans le laboratoire de Pierre Curie. M. Schutz, le directeur de l’école de physique et de chimie, attend de ce savant distrait et maladroit des découvertes qui lui rapporteraient les Palmes de l’Académie des sciences. En vain… Il faudra l’arrivée d’une certaine Marie Sklodowska pour que l’amour de la science rencontre l’amour tout court, guidant les deux scientifiques sur la piste de la radioactivité. En route pour le prix Nobel ! 16 .

This show, scheduled to mark International Women’s Rights Day, highlights the story of Marie Curie, an exceptional scientist and the first woman to win the Nobel Prize in 1903. An entertaining and instructive experience for the whole family?

Diese?Aufführung?anlässlich?des?Internationalen?Tags?der?Frauenrechte?stellt?die?Geschichte?der?Ausnahmewissenschaftlerin?Marie?Curie?in?den?Vordergrund,?die?1903?als?erste?Frau?den?Nobelpreis?erhielt. Ein Familienerlebnis, das sowohl unterhaltsam als auch lehrreich ist

Questo spettacolo, programmato in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, mette in luce la storia di Marie Curie, scienziata eccezionale e prima donna a vincere il Premio Nobel nel 1903. Un’esperienza divertente e istruttiva per tutta la famiglia?

Este espectáculo, programado con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, destaca la historia de Marie Curie, científica excepcional y primera mujer en ganar el Premio Nobel en 1903. Una experiencia entretenida e instructiva para toda la familia?

