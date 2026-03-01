Les Palmes de Monsieur Schutz de Jean-Noël Fenwick Chapelle Ste-Anne Lannion

Les Palmes de Monsieur Schutz de Jean-Noël Fenwick

Chapelle Ste-Anne 2 rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-29 2026-04-10 2026-04-12

Les palmes de l’Académie des Sciences !….. M. Schutz, directeur de l’école de physique et de chimie en rêve…. Mais Pierre Curie, scientifique passionné et distrait, et son collègue, Gustave Bémont, insatiable coureur de brevets, ne font pas cette découverte qui les lui accorderait. L’arrivée d’une certaine Marie Sklodowska pourra peut-être les y aider. Pierre et Marie, guidés par leur amour de la science (entre autre…) vont bien finir par révolutionner le monde des sciences expérimentales avec une découverte dont les applications traverseront le temps jusqu’à nos jours….

Mise en scène Virginie Allain.

Durée environ 1h50.

Une partie de la recette sera reversée à la ligue contre le cancer. .

Chapelle Ste-Anne 2 rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 51 22 65 14

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English :

L’événement Les Palmes de Monsieur Schutz de Jean-Noël Fenwick Lannion a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose