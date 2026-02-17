Les pandémies dans l’histoire Charentaise place des Halles Pranzac

Les pandémies dans l’histoire Charentaise

place des Halles petite salle des fêtes Pranzac Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

La gestion pandémies à Angoulême au XVéme et XVIIéme siècle

place des Halles petite salle des fêtes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 97 71 58 etruyman@universite-pays.org

English :

Pandemic management in Angoulême in the 15th and 17th centuries

