Les pandémies dans l’histoire Charentaise place des Halles Pranzac
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
2026-03-21
La gestion pandémies à Angoulême au XVéme et XVIIéme siècle
place des Halles petite salle des fêtes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 97 71 58 etruyman@universite-pays.org
English :
Pandemic management in Angoulême in the 15th and 17th centuries
