Les pandémies dans l’histoire Charentaise place des Halles Pranzac

Les pandémies dans l’histoire Charentaise place des Halles Pranzac samedi 21 mars 2026.

Les pandémies dans l’histoire Charentaise

place des Halles petite salle des fêtes Pranzac Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :
2026-03-21

La gestion pandémies à Angoulême au XVéme et XVIIéme siècle
  .

place des Halles petite salle des fêtes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 97 71 58  etruyman@universite-pays.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pandemic management in Angoulême in the 15th and 17th centuries

L’événement Les pandémies dans l’histoire Charentaise Pranzac a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord