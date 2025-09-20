Les pans de bois disparus : incendies et destructions Place des Merciers – Dinan Dinan

Les pans de bois disparus : incendies et destructions Samedi 20 septembre, 11h00 Place des Merciers – Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Derrière les façades préservées de Dinan se cache une histoire faite de pertes et de résilience. Cette visite vous emmène sur les traces des maisons à pan de bois disparues, victimes des incendies, des destructions ou de l’évolution urbaine. Un parcours pour comprendre comment le patrimoine en pan de bois a été malmené, effacé avant d’être protégé.

Place des Merciers – Dinan place des Merciers, 22100 Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d'Armor Bretagne

Archives Départementales des Côtes d’Armor