Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Les PapaPaillettes

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les PapaPaillettes

Rendez-vous le samedi 19 septembre à la salle Pannard de Courville-sur-Eure pour une soirée cabaret exceptionnelle avec les PapaPaillettes, organisée par le comité des fêtes. Au programme Drag Show, chant, magie, humour et paillettes, le tout accompagné d’un repas convivial.

Ouverture des portes à 19h, repas à 20h et début du show à 21h. 55 .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 27 09 43

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English :

The PapaPaillettes

L’événement Les PapaPaillettes Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE