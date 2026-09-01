Les PapaPaillettes Courville-sur-Eure
samedi 19 septembre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Les PapaPaillettes
Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 55 – 55 – EUR
55
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les PapaPaillettes
Rendez-vous le samedi 19 septembre à la salle Pannard de Courville-sur-Eure pour une soirée cabaret exceptionnelle avec les PapaPaillettes, organisée par le comité des fêtes. Au programme Drag Show, chant, magie, humour et paillettes, le tout accompagné d’un repas convivial.
Ouverture des portes à 19h, repas à 20h et début du show à 21h. 55 .
Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 27 09 43
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English :
The PapaPaillettes
L’événement Les PapaPaillettes Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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