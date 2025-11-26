LES PAPES DE LA RENAISSANCE DE JULES II À CLÉMENT VII Musée de Tessé Le Mans

LES PAPES DE LA RENAISSANCE DE JULES II À CLÉMENT VII

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 18:00:00

fin : 2025-11-26 19:30:00

Date(s) :

2025-11-26

LES PAPES DE LA RENAISSANCE DE JULES II À CLÉMENT VII, une conférence de Serge Legat.

Giuliano della Rovere fut pape de 1503 à 1513 sous le nom de Jules II.

Il fut l’un des grands promoteurs de la Renaissance. Il commanda, entre autres, à Michel-Ange le décor de la voûte de la chapelle Sixtine.

En dehors du pontificat d’Adrien VI ( 1522-1523 ), la famille Médicis donna deux souverains pontifes à la chrétienté Léon X ( 1513-1521 ) et Clément VII ( 1523-1534 ).

Ce fut le triomphe de Raphaël sous Léon X et le drame du Sac de Rome sous Clément VII qui marqua, selon André Chastel, la mort intellectuelle de la Renaissance.

Une conférence de la SAMM. .

English :

LES PAPES DE LA RENAISSANCE DE JULES II À CLÉMENT VII, a lecture by Serge Legat.

German :

DIE PÄPFE DER RENAISSANZ VON JULES II. BIS CLEMENT VII., ein Vortrag von Serge Legat.

Italiano :

LES PAPES DE LA RENAISSANCE DE JULES II À CLÉMENT VII, conferenza di Serge Legat.

Espanol :

LES PAPES DE LA RENAISSANCE DE JULES II À CLÉMENT VII, conferencia de Serge Legat.

