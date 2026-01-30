Les papeteries Firmin-Didot Sorel-Moussel
Autrefois au coeur de l’essor de l’industrie papetière française, la Papeterie de Sorel-Moussel connaît aujourd’hui une nouvelle vie.
Lieu de création et de mémoire, elle accueille désormais des activités variées. Trois artistes y ont installé leurs ateliers et vous ouvrent leurs portes pour partager leurs recherches autour de l’histoire singulière de ce site emblématique du patrimoine local.
Intervenantes Catherine, Pauline et Béatrice
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h45 dans la cour de la papeterie, 11 route de Croth, 28260 Sorel-Moussel 5 .
11 Route de Croth Sorel-Moussel 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
English :
Once at the heart of France’s paper industry, Papeterie de Sorel-Moussel is now enjoying a new lease of life.
