Les papeteries Firmin-Didot Sorel-Moussel

Les papeteries Firmin-Didot

11 Route de Croth Sorel-Moussel Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 15:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Autrefois au coeur de l’essor de l’industrie papetière française, la Papeterie de Sorel-Moussel connaît aujourd’hui une nouvelle vie.

Lieu de création et de mémoire, elle accueille désormais des activités variées. Trois artistes y ont installé leurs ateliers et vous ouvrent leurs portes pour partager leurs recherches autour de l’histoire singulière de ce site emblématique du patrimoine local.

Intervenantes Catherine, Pauline et Béatrice

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 dans la cour de la papeterie, 11 route de Croth, 28260 Sorel-Moussel 5 .

11 Route de Croth Sorel-Moussel 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Once at the heart of France’s paper industry, Papeterie de Sorel-Moussel is now enjoying a new lease of life.

