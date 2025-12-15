LES PAPIERS DÉCOUPÉS DE MATISSE Médiathèque François Mitterrand Bassens
sur inscription
L’atelier propose un travail sur les formes découpées des oeuvres d’Henri Matisse. Les participants pourront s’amuser à reconstituer le Nu bleu de Matisse puis à créer leur propre œuvre en papiers Canson découpés.
inscription et réservation en ligne
+ d’infos
05 57 80 81 78
mediatheque@ville-bassens.fr
Atelier familial par Isciane Labatut atelier rdv de la médiathèque
