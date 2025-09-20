Les papiers dominotés, patrimoine méconnu Bibliothèque d’étude Verdun

Les papiers dominotés, patrimoine méconnu Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00 Bibliothèque d’étude Meuse

Nombre de place limité à 15 personnes. Réservation à privilégier.

Venez découvrir le mystère des papiers dominotés à la bibliothèque d’étude de Verdun. Deux visites-conférences sur ce sujet méconnu, mais passionnant, se dérouleront dans la réserve patrimoniale de la bibliothèque.

La bibliothèque d'étude L'Encre, située depuis 1927 dans l'ancien palais épiscopal de Verdun, face au Centre mondial de la Paix, conserve de précieux documents. Parmi eux, on trouve notamment des manuscrits médiévaux, des incunables, des plans de la ville de Verdun et des affiches de la guerre 1914-1918.

