Les papilles en balade déambulation gustative Sermamagny

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14 17:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Déambulation sur le site du Malsaucy pour échanger librement autour de l’alimentation, découvrir des recettes à base de plantes sauvages et de produits locaux…et les déguster ! .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

