Les papilles en balade déambulation gustative Sermamagny
Les papilles en balade déambulation gustative Sermamagny jeudi 14 août 2025.
Territoire de Belfort
Les papilles en balade déambulation gustative Sermamagny Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14 14:00:00
fin : 2025-08-14 17:00:00
Date(s) :
2025-08-14
Déambulation sur le site du Malsaucy pour échanger librement autour de l’alimentation, découvrir des recettes à base de plantes sauvages et de produits locaux…et les déguster ! .
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
English : Les papilles en balade déambulation gustative
German : Les papilles en balade déambulation gustative
Italiano :
Espanol :
L’événement Les papilles en balade déambulation gustative Sermamagny a été mis à jour le 2025-05-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)