Les Papillons Espace culturel Camblanes-et-Meynac

Les Papillons

Espace culturel Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Dans un hôpital psychiatrique, des pensionnaires se réfugient sur le toit pour échapper à l’imminence d’un raz-de-marée. L’entreprise de survie désespérée oscille entre délires et confessions coup de poing sur les origines de leurs internements. Une plongée dans le monde de ces personnages si souvent invisibles, mais tellement touchants, qui se dévoilent devant nous avec justesse, pour nous faire sourire ou nous émouvoir. .

Espace culturel Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine

