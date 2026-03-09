Les Papillons de Nuit de Hallencourt

18 Bis Rue Saint-Denis Hallencourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

[Nature nocturne]

On les pense toujours mornes et sans couleurs. On les appelle, à tort, les “mites”. Pourtant, les papillons de nuit sont bien plus diversifiés et surtout pleins de surprises. Venez les découvrir à nos côtés le temps d’une soirée à la lampe frontale et apprenez à reconnaître les espèces les plus courantes sur le territoire.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-de-nuit-hallencourt/

18 Bis Rue Saint-Denis Hallencourt 80490 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature nocturne]

We always think of them as dull and colorless. We mistakenly call them moths . But moths are much more diverse and full of surprises. Come and discover them with us for an evening by headlamp, and learn to recognize the most common species in the area.

Good to know:

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-de-nuit-hallencourt/

L’événement Les Papillons de Nuit de Hallencourt Hallencourt a été mis à jour le 2026-03-09 par Baie de Somme 3 Vallées