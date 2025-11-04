Les papotages de l’Office Office de Tourisme Dax

Les papotages de l’Office

Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Les cagots énigme pyrénéenne depuis le Moyen-Age par Dany, responsable du Pôle relations clients à l’office de Tourisme.

Peut-être avez-vous remarqué des petites portes dans les églises romanes qui jalonnent le Sud-ouest ?

Elles étaient destinées aux cagots, ces parias depuis le Moyen-Age. Nous ne connaissons pas leur origine mais aborderons ce sujet passionnant.

Les papotages, ce sont des instants partagés autour d’un sujet ou d’un thème d’ici, des discussions informelles, des questions et des réponses comme à la maison.

Au cours de ces drôles d’instants, ceux qui travaillent à l’Office deviennent vos hôtes et vous expliquent leurs passions d’ici, leurs connaissances et leur territoire comme on le ferait avec un cousin de passage. Les papotages c’est un peu comme vous convier à un voyage en terre connue.

10 personnes maximum sur inscription à l’office de tourisme (gratuit). .

Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Les papotages de l’Office

German : Les papotages de l’Office

Italiano :

Espanol : Les papotages de l’Office

L’événement Les papotages de l’Office Dax a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Grand Dax