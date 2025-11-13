Les papotages de l’Office Thermes Borda Dax
Les papotages de l'Office Thermes Borda Dax jeudi 13 novembre 2025.
Les papotages de l’Office
Thermes Borda 30 rue des Lararistes Dax
Découvrir l’hypnose thérapeutique par Xavier Vanlauwe, responsable communication à l’Office et hypnothérapeute.
Les papotages, ce sont des instants partagés autour d’un sujet ou d’un thème d’ici, des discussions informelles, des questions et des réponses comme à la maison.
Au cours de ces drôles d’instants, ceux qui travaillent à l’Office deviennent vos hôtes et vous expliquent leurs passions d’ici, leurs connaissances et leur territoire comme on le ferait avec un cousin de passage. Les papotages c’est un peu comme vous convier à un voyage en terre connue.
10 personnes maximum sur inscription à l’office de tourisme (gratuit). .
Thermes Borda 30 rue des Lararistes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
