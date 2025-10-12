Les pa’poteries Village sculpté de Masgot Fransèches
Les pa'poteries Village sculpté de Masgot Fransèches dimanche 12 octobre 2025.
Les pa’poteries
Village sculpté de Masgot 3 Masgot Fransèches Creuse
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Initiation à la poterie animée par Thierry Corrièras, potier. Le tout autour d’un petit-déjeuner (café et viennoiserie).
Rendez-qui aura lieu une fois par mois. .
Village sculpté de Masgot 3 Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com
