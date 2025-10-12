Les pa’poteries Village sculpté de Masgot Fransèches

Les pa'poteries

Village sculpté de Masgot
3 Masgot
Fransèches
Creuse

Initiation à la poterie animée par Thierry Corrièras, potier. Le tout autour d’un petit-déjeuner (café et viennoiserie).

Rendez-vous qui aura lieu une fois par mois.

Village sculpté de Masgot 3 Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com

