Les Pa’poteries 3 Masgot Fransèches

Les Pa’poteries 3 Masgot Fransèches dimanche 12 octobre 2025.

Les Pa’poteries

3 Masgot 3 Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Initiation à la poterie autour d’un petit-déjeuner, animée par Thierry Corrièras. .

3 Masgot 3 Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com

English : Les Pa’poteries

German : Les Pa’poteries

Italiano :

Espanol : Les Pa’poteries

L’événement Les Pa’poteries Fransèches a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Creuse Sud Ouest