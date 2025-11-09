Les Pa’Poteries Village de Masgot Fransèches
Les Pa’Poteries Village de Masgot Fransèches dimanche 9 novembre 2025.
Les Pa’Poteries
Village de Masgot 3, Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Atelier d’initiation à la poterie avec Thierry Corriéras.Le tout autour d’un petit-déjeuner. .
Village de Masgot 3, Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com
English :
German : Les Pa’Poteries
Italiano :
Espanol : Les Pa’Poteries
L’événement Les Pa’Poteries Fransèches a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Creuse Sud Ouest