Les Pa’Poteries Village de Masgot Fransèches

Les Pa’Poteries

Village de Masgot 3, Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Atelier d’initiation à la poterie avec Thierry Corriéras.Le tout autour d’un petit-déjeuner. .

Village de Masgot 3, Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com

English :

German : Les Pa’Poteries

Italiano :

Espanol : Les Pa’Poteries

L’événement Les Pa’Poteries Fransèches a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Creuse Sud Ouest