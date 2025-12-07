Les Pa’Poteries Masgot Fransèches
Les Pa’Poteries Masgot Fransèches dimanche 7 décembre 2025.
Les Pa’Poteries
Masgot 3, Masgot Fransèches Creuse
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Initiation à la poterie autour d’un petit déjeuner. .
Masgot 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com
English : Les Pa’Poteries
L’événement Les Pa’Poteries Fransèches a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Creuse Sud Ouest