Les Paraflûtistes : Once Upon a Time Ecole de Musique de Carquefou Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:00 – 21:30

Gratuit : non 5,10 € à 10,10 € Plein tarif : 10,10 €Réduit (RSA, étudiant, enfant 12 ans et +) : 7,60 €Elève de l’école de musique : 5,10 €Enfant moins de 12 ans : gratuit Réservation : https://my.weezevent.com/les-paraflutistes Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Le spectacle « Once Upon a Time » des Paraflûtistes est une véritable invitation à (re)découvrir la musique du XXe siècle, avec en son cœur les univers hypnotiques et envoûtants des compositeurs Steve Reich, Philip Glass et bien d’autres figures emblématiques de la musique minimaliste et répétitive. Sur scène, quatre flûtistes (flûte, piccolo, flûte alto) unissent leurs talents pour proposer une expérience artistique aussi drôle que visuelle, mêlant musique, théâtre, chant et danse. Accessible, surprenante, et résolument contemporaine, cette création vivante dévoile les mécanismes, les rythmes et la poésie d’un répertoire souvent méconnu… pour mieux le rendre intelligible, captivant et joyeux, même pour les non-initiés. Vinciane Collineau-Pageau : flûtes, voix et danseCarine Loiseau : flûtes et chantCatalina Londoño Rios : flûtes et voixMarc Sezestre : flûtes et voix Tout public à partir de 7 ans

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 44470

