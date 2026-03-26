Les parcours du coeur Rue des écoles Jarny
Les parcours du coeur Rue des écoles Jarny dimanche 19 avril 2026.
Les parcours du coeur
Rue des écoles Espace Rachel Foglia Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le Club Cœur et Santé Jarny vous donne rendez-vous pour une marche santé nature (accessible à tous).
3 parcours au choix 5, 10, 16 km
Inscriptions sur place dès 8h, départs de 8h à 11h
Participation 4 €
Sur place Village du Cœur, associations, prévention santé, tombola (nombreux lots) et restauration rapide.Tout public
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Rue des écoles Espace Rachel Foglia Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 12 20 12 14 clubcoeuretsantejarny@orange.fr
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English :
Club C?ur et Santé Jarny invites you to join them for a health walk (accessible to all).
3 routes to choose from: 5, 10, 16 km
Registration on site from 8am, departures from 8am to 11am
Participation: 4 ?
On site: Village du C?ur, associations, health prevention, tombola (numerous prizes) and fast food.
L’événement Les parcours du coeur Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL
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