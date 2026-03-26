Les parcours du coeur Rue des écoles Jarny

Les parcours du coeur

Rue des écoles Espace Rachel Foglia Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le Club Cœur et Santé Jarny vous donne rendez-vous pour une marche santé nature (accessible à tous).

3 parcours au choix 5, 10, 16 km

Inscriptions sur place dès 8h, départs de 8h à 11h

Participation 4 €

Sur place Village du Cœur, associations, prévention santé, tombola (nombreux lots) et restauration rapide.Tout public

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Rue des écoles Espace Rachel Foglia Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 12 20 12 14 clubcoeuretsantejarny@orange.fr

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English :

Club C?ur et Santé Jarny invites you to join them for a health walk (accessible to all).

3 routes to choose from: 5, 10, 16 km

Registration on site from 8am, departures from 8am to 11am

Participation: 4 ?

On site: Village du C?ur, associations, health prevention, tombola (numerous prizes) and fast food.

L’événement Les parcours du coeur Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL