13h30 accueil et inscriptions.

14h rando du cœur circuit 6/7km.

16h conférence sur les troubles du comportement alimentaire.

14h/18h prise de tension et éducation à la prise de tension en autonomie, stand de prévention cardiovasculaire et de sensibilisation sur la nutrition. .

Place Marcadieu Jardin et verger des Canettes

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 10 02

