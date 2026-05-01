Saint-Lon-les-Mines

Les parcours du coeur

Parking salle des associations Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

À Saint-Lon-les-Mines, course solidaire Les Parcours du Cœur, organisés par l’association des Familles Rurales, vous proposent 3 circuits au choix 3, 5 ou 10 km. Rendez-vous le samedi 16 mai à 8h30. Participation 3€. Inscription sur place.

À Saint-Lon-les-Mines, course solidaire Les Parcours du Cœur, organisés par l’association des Familles Rurales, vous proposent 3 circuits au choix 3, 5 ou 10 km, accessibles à tous. Rendez-vous le samedi 16 mai à 8h30 pour un moment sportif, inscription sur place. Participation 3€ (gratuit pour les enfants), au profit de la Fédération Française de Cardiologie. Mobilisons-nous pour notre cœur ! .

Parking salle des associations Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 39 40 gb.pl@wanadoo.fr

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English : Les parcours du coeur

In Saint-Lon-les-Mines, a solidarity race: Les Parcours du C?ur, organized by the Familles Rurales association, offers a choice of 3 circuits: 3, 5 or 10 km. Meet on Saturday May 16 at 8:30 am. Participation: 3? Registration on site.

L’événement Les parcours du coeur Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Pays d’Orthe et Arrigans