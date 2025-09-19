Les parcours ludiques office de tourisme 13800 istres Istres

Les parcours ludiques 19 – 21 septembre office de tourisme 13800 istres Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

LES PARCOURS LUDIQUES

Des circuits pour arpenter la ville de manière ludique et pédagogique.

Apprenez la paléontologie en vous amusant et découvrez le monde perdu avec trois itinéraires complémentaires sur le site de Dinosaur’Istres.

D’autres circuits sont proposés en centre ville sur les thématiques de l’eau, patrimoine, animaux et aussi l’histoire du village d’Entressen.

Circuits pour les 4 ans, 6 à 8 ans et 9 ans.

« Balade sonore moyenâgeuse » et « Expédition pamparigouste, cap sur Istres » déambulez dans les ruelles pittoresques du centre historique ou sur les rives de l'étang de Berre. Grâce à une ambiance sonore et des commentaires audios (témoignages, histoire scénarisée…) redécouvrez les lieux en totale immersion! vous n'avez besoin de rien d'autre que votre smartphone et des écouteurs pour une immersion totale

Journées européennes du patrimoine 2025

©officedetourismeistres