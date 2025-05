Les parcs animaliers et le Haut-Koenigsbourg en fête – Kintzheim, 5 juillet 2025 16:00, Kintzheim.

Journée festive autour des parcs animaliers et du château du Haut-Koenigsbourg avec stands, animations, ambiance musicale, restauration et tombola

Animation sur les différents stands des parcs et du château du Haut-Koenigsbourg, jeux et loisirs pour petits et grands, ambiance musicale avec DJ, tombolas, restauration, participation des viticulteurs, commerçants et associations du village.

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 28 94 42 info@cda-kintzheim.fr

English :

Festive day around the animal parks and the castle of Haut-Koenigsbourg with stands, animations, musical atmosphere, catering and tombola

German :

Festtag rund um die Tierparks und die Burg Haut-Koenigsbourg mit Ständen, Animationen, musikalischer Stimmung, Verpflegung und Tombola

Italiano :

Giornata di festa nei parchi animali e nel castello di Haut-Koenigsbourg con bancarelle, animazione, musica, ristorazione e tombola

Espanol :

Jornada festiva en torno a los parques de animales y el castillo de Haut-Koenigsbourg con puestos, animaciones, música, catering y tómbola

