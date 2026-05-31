LES PARCS URBAINS, jardin public, Grande-Synthe

LES PARCS URBAINS Samedi 4 juillet, 14h00 jardin public Nord

Gratuit, sur réservation obligatoire au plus tard le vendredi précédant le jour de l’animation à 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Du jardin public, en suivant les bords du Noorgracht, jusqu’au parc du moulin.

Cette balade au fil de l’eau offre de multiples milieux aux ambiances diversifiées où se mêlent, parmi un grand choix de végétaux, la diversité du vivant.

La presentation d’un jardin des plantes médicinales clôturera la balade.

jardin public avenue de l’ancien village Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.09.63.48.51 »}]

Balade au fil de l’eau du jardin public au parc du moulin. Avec la participation du Conservatoire Botanique National de Bailleul. Week-ends nature verger

Ville de Grande-Synthe