Les parenthèses circassiennes Lanterne Magique Beaune

Les parenthèses circassiennes Lanterne Magique Beaune mardi 30 décembre 2025.

Les parenthèses circassiennes

Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 18:00:00

fin : 2025-12-30 20:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Ici, le cirque et la musique se renvoient la balle pour un spectacle alliant performance et poésie. Une parenthèse, comme une suspension dans le temps, pour se laisser porter par l’audace et l’agilité des artistes.

Entre jonglage, magie, roue Cyr et acrobaties sur des rythmes jazzy interprétés par deux musiciens, chacun

joue avec les limites de sa discipline dans un équilibre subtil pour accorder les gestes et les notes de musique.

Petits et grands spectateurs se laisseront emporter par ce quatuor hors du commun qui place tous ses talents au service de la scène !

jeu Vincent Regnard, Karen Bourre, musique Adrien Desse, Antonin Néel .

Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61

English : Les parenthèses circassiennes

German : Les parenthèses circassiennes

Italiano :

Espanol :

L’événement Les parenthèses circassiennes Beaune a été mis à jour le 2025-09-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)