Les parenthèses circassiennes Lanterne Magique Beaune

Les parenthèses circassiennes
mardi 30 décembre 2025
Les parenthèses circassiennes
Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Date et horaire :
Début : 2025-12-30 18:00:00
fin : 2025-12-30 20:00:00
Date(s) :
2025-12-30
Ici, le cirque et la musique se renvoient la balle pour un spectacle alliant performance et poésie. Une parenthèse, comme une suspension dans le temps, pour se laisser porter par l’audace et l’agilité des artistes.
Entre jonglage, magie, roue Cyr et acrobaties sur des rythmes jazzy interprétés par deux musiciens, chacun
joue avec les limites de sa discipline dans un équilibre subtil pour accorder les gestes et les notes de musique.
Petits et grands spectateurs se laisseront emporter par ce quatuor hors du commun qui place tous ses talents au service de la scène !
jeu Vincent Regnard, Karen Bourre, musique Adrien Desse, Antonin Néel .
Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61
