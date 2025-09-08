Les Parenthèses circassiennes Grande rue Chanceaux

Grande rue Foyer rural Chanceaux Côte-d’Or

Par la Compagnie Manie. Ici, le cirque et la musique se renvoient la balle pour un spectacle alliant performance et poésie. Une parenthèse, comme une suspension dans le temps, pour se laisser porter par l’audace et l’agilité des artistes de la compagnie Manie qui nous invitent à une représentation intense servie avec élégance.

Buvette et gâteaux.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Grande rue Foyer rural Chanceaux 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 35 02 66 chanceaux21@yahoo.fr

