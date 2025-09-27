Les Parenthèses circassiennes Rue du Poiset Épernay-sous-Gevrey

Les Parenthèses circassiennes Rue du Poiset Épernay-sous-Gevrey samedi 27 septembre 2025.

Rue du Poiset Espace Communal Épernay-sous-Gevrey Côte-d’Or

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Par la Compagnie Manie. Ici, le cirque et la musique se renvoient la balle pour un spectacle alliant performance et poésie. Une parenthèse, comme une suspension dans le temps, pour se laisser porter par l’audace et l’agilité des artistes de la compagnie Manie qui nous invitent à une représentation intense servie avec élégance.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or. .

Rue du Poiset Espace Communal Épernay-sous-Gevrey 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 65 89 mairie.epernay21@wanadoo.fr

