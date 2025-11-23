Les Parenthèses circassiennes Salle des fêtes Sacquenay

Les Parenthèses circassiennes

Salle des fêtes Rue de l’hopital Sacquenay Côte-d’Or

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23

Par la Compagnie Manie. Ici, le cirque et la musique se renvoient la balle pour un spectacle alliant performance et poésie. Une parenthèse, comme une suspension dans le temps, pour se laisser porter par l’audace et l’agilité des artistes de la compagnie Manie qui nous invitent à une représentation intense servie avec élégance.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Salle des fêtes Rue de l’hopital Sacquenay 21260 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 27 27 32 Sirotaurelie1@gmail.com

