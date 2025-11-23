Les Parenthèses circassiennes Salle des fêtes Sacquenay
Les Parenthèses circassiennes Salle des fêtes Sacquenay dimanche 23 novembre 2025.
Les Parenthèses circassiennes
Salle des fêtes Rue de l’hopital Sacquenay Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Par la Compagnie Manie. Ici, le cirque et la musique se renvoient la balle pour un spectacle alliant performance et poésie. Une parenthèse, comme une suspension dans le temps, pour se laisser porter par l’audace et l’agilité des artistes de la compagnie Manie qui nous invitent à une représentation intense servie avec élégance.
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .
Salle des fêtes Rue de l’hopital Sacquenay 21260 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 27 27 32 Sirotaurelie1@gmail.com
