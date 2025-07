Les Parenthèses du Lundi Honfleur

Des ateliers gratuits pour réveiller votre énergie et votre beauté naturelle.

– 21 juillet à 18h30 Automassages du visage pour détendre, lisser et drainer

– 28 juillet à 18h30 Alimentation anti-inflammatoire une peau plus saine et une digestion apaisée

– 4 août à 18h30 Le collagène au naturel comment préserver l’éclat et la souplesse de sa peau

– 11 août à 18h30 Atelier mystère une surprise bien-être selon vos besoins du moment…

Durée 1h30 sur réservation

6 Rue Jean Revel Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95 celine.lhote@cnaturellementsoi.fr

English : Les Parenthèses du Lundi

Free workshops to awaken your energy and natural beauty.

– july 21 at 6:30pm: Facial self-massages to relax, smooth and drain

– july 28 at 6:30 p.m.: Anti-inflammatory nutrition? healthier skin and calmer digestion

– august 4 at 6:30pm: Natural collagen? how to preserve skin radiance and suppleness

– august 11 at 6:30 p.m.: Mystery workshop? a well-being surprise to suit your current needs?

Duration 1h30 on reservation

German : Les Parenthèses du Lundi

Kostenlose Workshops, um Ihre Energie und natürliche Schönheit zu wecken.

– 21. Juli um 18:30 Uhr: Selbstmassage des Gesichts zur Entspannung, Glättung und Entwässerung

– 28. Juli um 18:30 Uhr: Entzündungshemmende Ernährung ? gesündere Haut und eine beruhigte Verdauung

– 4. August um 18.30 Uhr: Natürliches Kollagen ? wie man die Ausstrahlung und Geschmeidigkeit der Haut bewahrt

– 11. August um 18:30 Uhr: Mystery-Workshop eine Wellness-Überraschung nach Ihren aktuellen Bedürfnissen?

Dauer 1,5 Stunden auf Voranmeldung

Italiano :

Workshop gratuiti per risvegliare la vostra energia e la vostra bellezza naturale.

– 21 luglio alle 18.30: automassaggio del viso per rilassare, levigare e drenare

– 28 luglio, ore 18.30: Dieta antinfiammatoria? pelle più sana e digestione più tranquilla

– 4 agosto alle 18.30: Collagene naturale come mantenere la pelle luminosa ed elastica

– 11 agosto alle 18.30: Laboratorio del mistero? Una sorpresa di benessere in base alle vostre esigenze attuali?

Durata 1h30 prenotazione obbligatoria

Espanol :

Talleres gratuitos para despertar tu energía y belleza natural.

– 21 de julio a las 18.30 h: Automasaje facial para relajar, alisar y drenar

– 28 de julio a las 18.30 h: ¿Dieta antiinflamatoria? piel más sana y digestión más tranquila

– 4 de agosto a las 18.30 h: Colágeno natural para una piel radiante y flexible

– 11 de agosto a las 18.30 h: Taller misterioso? ¿una sorpresa de bienestar adaptada a sus necesidades actuales?

Duración 1h30 reserva obligatoria

