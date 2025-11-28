Les parenthèses du Prix Renaudot des Lycéens Conte musical Espace Culturel René Monory Loudun

Les parenthèses du Prix Renaudot des Lycéens Conte musical

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

« Ischam et le cobra royal » par Cédric Noël

Ischam et le cobra royal est un conte qui tient autant de l’épopée que du drame. Les rebondissements sont nombreux et la tyrannie du cœur se dispute à celle du pouvoir. Au cœur de l’intrigue, et au-delà des questions de cupidité, de rédemption et de pardon, la véritable interrogation est celle de la place accordée aux femmes dans une société dominée par les hommes.

Ados-Adultes. Entrée libre .

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

