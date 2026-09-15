Informations pratiques

Loudun

Les parenthèses du Prix Renaudot des Lycéens : Projection « L’illusion de l’Abondance »

Rue de l’Abreuvoir Cinéma Cornay Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Organisée en partenariat avec Amnesty International et CCFD Terre Solidaire.

Un film de Mathieu Lietaert et Erika Gonzalez Ramirez, 2022/Version originale sous-titrée en

français/ durée : 1 h.

Not So Crazy ! Productions

Ce documentaire retrace les histoires de 3 femmes : Bertha, Carolina et Maxima.

Bertha est membre d’une communauté autochtone du Honduras, Carolina vit dans une région

minière du Brésil et Maxima au Pérou, près de la 2ème plus grande mine d’or du monde. Ces

femmes luttent pour défendre les droits et les moyens de subsistance de leurs communautés

et protéger notre planète.

« Même si le combat est profondément inégal, Bertha, Carolina et Maxima partagent un

objectif commun : faire plier les conquistadores industriels modernes »

Les associations présentent ce film à Loudun pour informer et faire réfléchir sur les abus des multinationales extractives. .

Rue de l’Abreuvoir Cinéma Cornay Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

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English : Les parenthèses du Prix Renaudot des Lycéens : Projection « L’illusion de l’Abondance »

L’événement Les parenthèses du Prix Renaudot des Lycéens : Projection « L’illusion de l’Abondance » Loudun a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais