Les parenthèses du Prix Renaudot des Lycéens Récréation poétique Espace Culturel René Monory Loudun

Espace Culturel René Monory 1, Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Avec l’autrice Isabelle Pinçon

Isabelle Pinçon proposera une lecture de ses poèmes qui sera suivie d’un échange avec le public. Elle a publié une vingtaine de livres de poésie chez Cheyne et les éditions Gros textes.

Ados-Adultes. Entrée libre .

Espace Culturel René Monory 1, Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

