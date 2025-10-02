Les parenthèses du Prix Renaudot des Lycéens Spectacle « Mary Sidney alias Shakespeare » Espace Culturel René Monory Loudun

Les parenthèses du Prix Renaudot des Lycéens Spectacle « Mary Sidney alias Shakespeare » Espace Culturel René Monory Loudun jeudi 2 octobre 2025.

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

De la Compagnie La Subversive

Et si Shakespeare était une femme… Telle est la question… Et l’enjeu de ce spectacle-enquête , proposé par Aurore Evain, autrice, metteuse en scène, accompagnée ici par la comédienne Fanny Zeller. Un spectacle original, qui allie rigueur et humour, d’après les recherches de l’américaine Robin P. Williams sur Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke.

Ados-Adultes Entrée gratuite .

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

