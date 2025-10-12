LES PARENTHÈSES Gignac

Avec Marie-Aude Lacombe

Une parenthèse pour grandir ensemble.

Un dimanche matin, chaque mois, prenez le temps d’un voyage tout en douceur avec votre tout-petit. Portés par la sensibilité de Marie Aude Lacombe, artiste associée à nos actions en direction du très jeune public, vous êtes invité.e.s à explorer le monde par les sens sons, matières, mouvements, couleurs, odeurs…

La musique est là, en filigrane, comme un fil conducteur.

Un rendez-vous régulier, une épopée intime et intimiste, une parenthèse pour découvrir, ressentir, se re.connecter — entre adultes et enfants, entre soi et le monde.

GRATUIT · Séance au choix, selon l’âge de l’enfant

10h Dès 6 mois

11h Dès 1 an et demi .

2 Avenue du Mas Palat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02

English :

With Marie-Aude Lacombe

A moment to grow together.

One Sunday morning every month, take time out for a gentle journey with your little one. With Marie Aude Lacombe, an artist associated with our activities for very young audiences, you are invited to explore the world through the senses: sounds, materials, movements, colors, smells?

German :

Mit Marie-Aude Lacombe

Eine Auszeit, um gemeinsam zu wachsen

Nehmen Sie sich jeden Monat an einem Sonntagmorgen Zeit für eine sanfte Reise mit Ihrem Kleinkind. Sie werden von Marie Aude Lacombe, einer Künstlerin, die an unseren Aktionen für das sehr junge Publikum teilnimmt, dazu eingeladen, die Welt mit allen Sinnen zu erkunden: Klänge, Materialien, Bewegungen, Farben, Gerüche…

Italiano :

Con Marie-Aude Lacombe

Un’opportunità per crescere insieme.

Una domenica mattina al mese, prendetevi un po’ di tempo per un viaggio delicato con il vostro piccolo. Marie Aude Lacombe, artista associata alle nostre attività per i più piccoli, vi accompagnerà in un’esplorazione sensoriale del mondo: suoni, materiali, movimenti, colori, odori?

Espanol :

Con Marie-Aude Lacombe

Una oportunidad para crecer juntos.

Un domingo al mes por la mañana, tómese el tiempo necesario para realizar un suave viaje con su pequeño. Marie Aude Lacombe, artista asociada a nuestras actividades para público muy joven, le llevará a explorar sensorialmente el mundo: sonidos, materiales, movimientos, colores, olores..

