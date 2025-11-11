LES PARENTHÈSES Gignac

LES PARENTHÈSES

Avenue du Mas Palat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Un dimanche matin, chaque mois, prenez le temps d’un voyage tout en douceur avec votre tout-petit. Portés par la sensibilité de Marie Aude Lacombe, artiste associée à nos actions en direction du très jeune public, vous êtes invité.e.s à explorer le monde par les sens sons, matières, mouvements, couleurs, odeurs…

Un dimanche matin, chaque mois, prenez le temps d’un voyage tout en douceur avec votre tout-petit. Portés par la sensibilité de Marie Aude Lacombe, artiste associée à nos actions en direction du très jeune public, vous êtes invité.e.s à explorer le monde par les sens sons, matières, mouvements, couleurs, odeurs…

La musique est là, en filigrane, comme un fil conducteur.

Un rendez-vous régulier, une épopée intime et intimiste, une parenthèse pour découvrir, ressentir, se re.connecter — entre adultes et enfants, entre soi et le monde. .

Avenue du Mas Palat Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

One Sunday morning every month, take time out for a gentle journey with your little one. Led by Marie Aude Lacombe, an artist associated with our activities for very young audiences, you are invited to explore the world through the senses: sounds, materials, movements, colors, smells?

German :

Nehmen Sie sich jeden Monat an einem Sonntagmorgen Zeit, um mit Ihrem Kleinkind eine sanfte Reise zu unternehmen. Unter der Leitung von Marie Aude Lacombe, einer Künstlerin, die an unseren Aktionen für das sehr junge Publikum teilnimmt, werden Sie eingeladen, die Welt mit allen Sinnen zu erkunden: Klänge, Materialien, Bewegungen, Farben, Gerüche…

Italiano :

Una domenica mattina al mese, prendetevi un po’ di tempo per un dolce viaggio con il vostro piccolo. Con Marie Aude Lacombe, artista associata alle nostre attività per i giovanissimi, come guida, siete invitati a esplorare il mondo attraverso i sensi: suoni, materiali, movimenti, colori, odori?

Espanol :

Un domingo al mes por la mañana, tómese su tiempo para realizar un suave viaje con su pequeño. Con Marie Aude Lacombe, artista asociada a nuestras actividades para público muy joven, como guía, le invitamos a explorar el mundo a través de los sentidos: sonidos, materiales, movimientos, colores, olores..

L’événement LES PARENTHÈSES Gignac a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT