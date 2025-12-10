LES PARENTHÈSES Gignac
LES PARENTHÈSES Gignac dimanche 18 janvier 2026.
LES PARENTHÈSES
Sonambule Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Rendez-vous d’éveil musical pour les tout-petits (0-3 ans).
Un dimanche matin, chaque mois, prenez le temps d’un voyage tout en douceur avec votre tout-petit. Portés par la sensibilité de Marie-Aude Lacombe, artiste associée à nos actions en direction du très jeune public, vous êtes invité.e.s à explorer le monde par les sens sons, matières, mouvements, couleurs, odeurs… .
Sonambule Gignac 34150 Hérault Occitanie
English :
A musical introduction for toddlers (0-3 years).
L’événement LES PARENTHÈSES Gignac a été mis à jour le 2025-12-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT