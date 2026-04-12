LES PARENTHÈSES

2 Avenue du Mas Palat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Avec Marie-Aude Lacombe

Une parenthèse pour grandir ensemble.

Un dimanche matin, chaque mois, prenez le temps d’un voyage tout en douceur avec votre tout-petit. Portés par la sensibilité de Marie Aude Lacombe, artiste associée à nos actions en direction du très jeune public, vous êtes invité.e.s à explorer le monde par les sens sons, matières, mouvements, couleurs, odeurs…

Avec Marie-Aude Lacombe

Une parenthèse pour grandir ensemble.

Un dimanche matin, chaque mois, prenez le temps d’un voyage tout en douceur avec votre tout-petit. Portés par la sensibilité de Marie Aude Lacombe, artiste associée à nos actions en direction du très jeune public, vous êtes invité.e.s à explorer le monde par les sens sons, matières, mouvements, couleurs, odeurs…

La musique est là, en filigrane, comme un fil conducteur.

Un rendez-vous régulier, une épopée intime et intimiste, une parenthèse pour découvrir, ressentir, se re.connecter — entre adultes et enfants, entre soi et le monde.

GRATUIT · Séance au choix, selon l’âge de l’enfant

10h Dès 6 mois

11h Dès 1 an et demi .

2 Avenue du Mas Palat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02

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English :

With Marie-Aude Lacombe

A moment to grow together.

One Sunday morning every month, take time out for a gentle journey with your little one. With Marie Aude Lacombe, an artist associated with our activities for very young audiences, you are invited to explore the world through the senses: sounds, materials, movements, colors, smells?

L’événement LES PARENTHÈSES Gignac a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT