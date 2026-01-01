Les Parenthèses Ressourçantes Aux Doubs Réflexes Amancey
Les Parenthèses Ressourçantes Aux Doubs Réflexes Amancey jeudi 29 janvier 2026.
Les Parenthèses Ressourçantes
Aux Doubs Réflexes 23 Grande Rue Amancey Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 09:30:00
fin : 2026-04-24 11:00:00
Date(s) :
2026-01-29 2026-01-30 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-12 2026-03-13 2026-04-23 2026-04-24
Atelier pour adultes, ado, parents, professionnels. Des ateliers conçus pour se recentrer et relâcher la pression .
Aux Doubs Réflexes 23 Grande Rue Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 02 99 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Parenthèses Ressourçantes
L’événement Les Parenthèses Ressourçantes Amancey a été mis à jour le 2026-01-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)