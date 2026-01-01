Les Parenthèses Ressourçantes Aux Doubs Réflexes Amancey

Les Parenthèses Ressourçantes

Aux Doubs Réflexes 23 Grande Rue Amancey Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 09:30:00

fin : 2026-04-24 11:00:00

Date(s) :

2026-01-29 2026-01-30 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-12 2026-03-13 2026-04-23 2026-04-24

Atelier pour adultes, ado, parents, professionnels. Des ateliers conçus pour se recentrer et relâcher la pression .

Aux Doubs Réflexes 23 Grande Rue Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 02 99 75

English : Les Parenthèses Ressourçantes

