Les parents viennent de Mars et les enfants… du McDo Mers-les-Bains

Les parents viennent de Mars et les enfants… du McDo

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46

English :

Full price 21? | Reduced price 18, children under 16: €15.

Family comedy.

Follow the hilarious story of a parent who is often too lonely to cope with his 2 children who are growing up too fast… or not fast enough! From diapers to 3rd age, this family could be yours.

Reservations: https://theatrelepreo.fr/les-parents-viennent-de-mars-les-enfants-du-mcdo-chez-papa/

German :

Voller Preis 21? | Ermäßigter Preis: 18 | Kinder unter 16 Jahren: 15 |.

Komödie für die ganze Familie.

Verfolgen Sie die urkomische Geschichte eines Elternteils, der oft zu allein mit seinen beiden Kindern ist, die zu schnell wachsen… oder nicht schnell genug! Von den Windeln bis zum dritten Lebensalter, diese Familie könnte auch Ihre sein.

Reservierungen: https://theatrelepreo.fr/les-parents-viennent-de-mars-les-enfants-du-mcdo-chez-papa/

Italiano :

Prezzo intero: 21 € Prezzo ridotto: 18 €. bambini sotto i 16 anni: 15 euro.

Una commedia per famiglie.

Seguite le esilaranti vicende di un genitore spesso troppo solo per gestire i suoi due figli che crescono troppo in fretta… o non abbastanza in fretta! Dai pannolini alla terza età, questa famiglia potrebbe essere la vostra.

Prenotazioni: https://theatrelepreo.fr/les-parents-viennent-de-mars-les-enfants-du-mcdo-chez-papa/

Espanol :

Precio completo: 21 euros Precio reducido: 18 euros menores de 16 años: 15 euros.

Una comedia familiar.

Sigue la hilarante historia de un padre que a menudo se encuentra demasiado solo para hacer frente a sus 2 hijos que crecen demasiado rápido… ¡o no lo suficiente! Desde los pañales hasta la 3ª edad, esta familia podría ser la suya.

Reservas: https://theatrelepreo.fr/les-parents-viennent-de-mars-les-enfants-du-mcdo-chez-papa/

