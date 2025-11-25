LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU MACDO (CHEZ MAMAN) LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

LES PARENTS VIENNENT DE MARS

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU MACDO (CHEZ MAMAN) LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan jeudi 9 avril 2026.

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU MACDO (CHEZ MAMAN)

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-09

Par La Comédie des K’talents
  .

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By La Comédie des K’talents

L’événement LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU MACDO (CHEZ MAMAN) Perpignan a été mis à jour le 2025-11-25 par PERPIGNAN TOURISME