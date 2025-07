Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo – Chez Maman Théâtre de Jeanne Nantes

Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo – Chez Maman Théâtre de Jeanne Nantes samedi 28 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Comédie de Rodolphe Le Corre On connait la version « Chez Papa » du gros succès de l’humour « Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo ». Et si on retrouvait les mêmes enfants du point de vue de leur mère ?L’autre volet du gros succès familial, un effet miroir déformant : après Papa, place à Maman ! Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent une mère et ses enfants, fille et garçon. avec Claire Toucour, Marguerite de Bisschop et Romain Henry à voir en famille à partir de 10 ans Représentations du 12 février au 1er mars 2026 :mercredi au samedi à 20h30dimanche à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/