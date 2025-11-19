LES PARENTS VIENNENT DE MARS – LES PARENTS VIENNENT DE MARS ET LES ENFA – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

LES PARENTS VIENNENT DE MARS – LES PARENTS VIENNENT DE MARS ET LES ENFA Début : 2026-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

La comédie qui va réconcilier la famille.On adore nos enfants mais parfois haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …On adore nos parents mais parfois haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est mais de qui a-t-il pris ? Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : c’est sûr, j’ai été adopté .Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères.

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83