LES PARENTS VIENNENT DE MARS – SALLE PAUL GARCIN Lyon

LES PARENTS VIENNENT DE MARS – SALLE PAUL GARCIN Lyon samedi 11 octobre 2025.

LES PARENTS VIENNENT DE MARS Début : 2025-10-11 à 17:00. Tarif : – euros.

Le phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 9 à 99 ans !On adore nos enfants mais parfois haaaaaaa …On adore nos parents mais parfois haaaaaaa …Une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères !Complet à Paris pendant deux ans et énorme succès au Festival d’Avignon depuis plusieurs années.

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69