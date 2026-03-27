Les Pas Gourmands de Saint-Ouen-en-Belin Saint-Ouen-en-Belin

Saint-Ouen-en-Belin

Les Pas Gourmands de Saint-Ouen-en-Belin

Place des Comtes de Belin Saint-Ouen-en-Belin Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rando gourmande et patrimoniale organisée par les jeunes de la commune de Saint-Ouen-en-Belin ! Samedi 6 juin 2026, à partir de 16h Restauration sur place à partir de 19h.

Pour la 3e édition, le Local Jeunes de Saint-Ouen-en-Belin, la Mairie de Saint Ouen en Belin, le service Revitalisation et le Service Tourisme de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois s’associent pour leur randonnée gourmande Les Pas gourmands de Saint-Ouen-en-Belin .

Pour cette édition, les jeunes du local ont souhaité mettre en avant le patrimoine historique et les artisans et commerçants de la commune.

Un joli programme vous attend

– visite au Manoir de la Poissonnière

– Atelier de vannerie chez Atelier Brin d’Osier

– Animations sur les plantes par Cbon Cbio et Simples et Claire

– Animations sur la forêt et l’eau par les services de la Communauté de communes.

– Présence des bénévoles de Ma vie d’Château qui vous donneront un avant-goût de leur fête médiévale à Château L’Hermitage.

2 Parcours de randonnées sont proposés au départ de la place de la Mairie.

10 km départ 16h ou 16h30

4,5 km départ 17h ou 17h30

En début de soirée nous vous proposons un petit moment convivial avec

– Un petit concert pour une ambiance musicale La RUCHE Centre Social

– Restauration gérée par le Service jeunesse OBB et Epi.fany pour les desserts, et la buvette par Association des parents d’élèves St Ouen en Belin

– Château gonflable et jeux à disposition.

On vous attend nombreux et nombreuses pour partager ce moment ensemble, et pour soutenir les jeunes dans leurs projets !

Samedi 6 juin 2026

à partir de 16h

Place de la mairie, Saint-Ouen-en-Belin

Tarifs et Inscriptions

Avec repas 12€ Adulte 6€ pour les 10 ans

Randonnée seulement 5€

06 88 70 58 71 02 43 47 02 20

tourisme@belinois.fr .

Place des Comtes de Belin Saint-Ouen-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr

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English :

Gourmet and heritage hike organized by the young people of Saint-Ouen-en-Belin! Saturday, June 6, 2026, from 4pm Catering on site from 7pm.

L’événement Les Pas Gourmands de Saint-Ouen-en-Belin Saint-Ouen-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72