Les passagers

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10

Tout public

Résumé Un voyage intérieur aux frontières du réel. Qu’est-ce que le temps, la réalité, l’imaginaire ? Et comment le dire ? Antoine Cegarra a recueilli les mots de dizaines de personnes pour écrire un récit choral porté par un seul acteur, dans un étrange cabinet de curiosités. Tantôt enfant, tantôt vieillard, il traverse les âges et les histoires, habité par de multiples voix. Une fresque poétique et sensorielle, un moment suspendu qui invite à renouveler notre attention au monde et à ses mystères.

Un théâtre d’atmosphère, sensible et vertigineux.

Spectacle d’1h30

A partir de 13 ans

Sur réservation

Conception, écriture, mise en scène Antoine Cegarra

Collaboration à l’écriture et jeu Pierre Devérines

Scénographie & costumes Lucie Gautrain

Lumières Ondine Trager

Son Gilles Amalvi

Accompagnement à la dramaturgie Elise Simonet

Régie générale Lucie Cardinal

Administration de production Laure Woelfli, Laure Roman, Victor Hocquet La Poulie Production .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Les passagers Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont