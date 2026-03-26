Les passagers Chaumont

Les passagers Le Nouveau Relax Chaumont 2026-04-09

Les passagers Chaumont jeudi 9 avril 2026.

Les passagers

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-09 2026-04-10

Tout public
Résumé Un voyage intérieur aux frontières du réel. Qu’est-ce que le temps, la réalité, l’imaginaire ? Et comment le dire ? Antoine Cegarra a recueilli les mots de dizaines de personnes pour écrire un récit choral porté par un seul acteur, dans un étrange cabinet de curiosités. Tantôt enfant, tantôt vieillard, il traverse les âges et les histoires, habité par de multiples voix. Une fresque poétique et sensorielle, un moment suspendu qui invite à renouveler notre attention au monde et à ses mystères.
Un théâtre d’atmosphère, sensible et vertigineux.

Spectacle d’1h30
A partir de 13 ans
Sur réservation

Conception, écriture, mise en scène Antoine Cegarra
Collaboration à l’écriture et jeu Pierre Devérines
Scénographie & costumes Lucie Gautrain
Lumières Ondine Trager
Son Gilles Amalvi
Accompagnement à la dramaturgie Elise Simonet
Régie générale Lucie Cardinal
Administration de production Laure Woelfli, Laure Roman, Victor Hocquet La Poulie Production   .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Les passagers Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont

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